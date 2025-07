Cược Golf Major Tour – Làm Chủ Cuộc Chơi Với Bí Quyết Mới

Cược so sánh giữa 2 tay golf: Bạn sẽ so sánh xem giữa hai tay golf ai có thành tích tốt hơn trong suốt giải đấu. Đây là dạng cược Golf Major Tour rất phổ biến vì có thể tạo ra rất nhiều kịch tính.

Cược cú hole in one: Là một trong những thành tích tuyệt vời nhất trong bộ môn này và đặt tiền về khả năng một tay golf sẽ thực hiện cú hole in one trong giải đấu là dạng chơi hấp dẫn, kịch tính.